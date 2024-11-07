https://1prime.ru/20241107/nato-852663499.html

Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону

Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону - 07.11.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону

Государствам-членам Североатлантического альянса следует тратить больше двух процентов ВВП на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T13:04+0300

2024-11-07T13:04+0300

2024-11-07T13:04+0300

нато

ввп

расходы на оборону

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Государствам-членам Североатлантического альянса следует тратить больше двух процентов ВВП на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Генсек сделал такое заявление по прибытии в Будапешт на заседание саммита Европейского политического сообщества. "Мы должны тратить больше. Сейчас мы абсолютно уверены, что необходимо гораздо больше 2% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какая планка расходов может быть установлена для стран альянса. Ранее Марк Рютте в ходе визита в Германию решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его словам, "фронт" противостояния России и Запада уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику.

https://1prime.ru/20241023/nato-852364809.html

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нато, ввп, расходы на оборону