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Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону
Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону - 07.11.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону
Государствам-членам Североатлантического альянса следует тратить больше двух процентов ВВП на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:04+0300
2024-11-07T13:04+0300
нато
ввп
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Государствам-членам Североатлантического альянса следует тратить больше двух процентов ВВП на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Генсек сделал такое заявление по прибытии в Будапешт на заседание саммита Европейского политического сообщества. "Мы должны тратить больше. Сейчас мы абсолютно уверены, что необходимо гораздо больше 2% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какая планка расходов может быть установлена для стран альянса. Ранее Марк Рютте в ходе визита в Германию решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его словам, "фронт" противостояния России и Запада уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику.
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нато, ввп, расходы на оборону
НАТО, ВВП, расходы на оборону
13:04 07.11.2024
 
Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону

Генсек НАТО Рютте призвал страны альянса тратить больше 2% ВВП на оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Государствам-членам Североатлантического альянса следует тратить больше двух процентов ВВП на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Генсек сделал такое заявление по прибытии в Будапешт на заседание саммита Европейского политического сообщества.
"Мы должны тратить больше. Сейчас мы абсолютно уверены, что необходимо гораздо больше 2% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какая планка расходов может быть установлена для стран альянса.
Ранее Марк Рютте в ходе визита в Германию решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его словам, "фронт" противостояния России и Запада уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте
23 октября, 15:34
 
НАТОВВПрасходы на оборону
 
 
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