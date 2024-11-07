https://1prime.ru/20241107/nato-852675032.html
Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом
Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом
Президент России Владимир Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:31+0300
2024-11-07T20:31+0300
2024-11-07T20:31+0300
владимир путин
нато
валдайский форум
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом. "Европа сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм. Мы ни раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть, особенно после распада Советского союза и Варшавского договора, когда казалось бы альянс утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852674662.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нато, валдайский форум
Владимир Путин, НАТО, Валдайский форум
Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом
Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом и указал на нарушение ею собственных норм
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом.
"Европа сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм. Мы ни раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть, особенно после распада Советского союза и Варшавского договора, когда казалось бы альянс утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Путин назвал исток последних конфликтов
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.