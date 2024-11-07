Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/nato-852676043.html
Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток
Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток
Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T21:09+0300
2024-11-07T21:09+0300
владимир путин
россия
нато
валдайский форум
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_567fec1177ba5bc9db66234b2c2a8943.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше - на разрушение страны или изнутри, или извне", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/nato-852675032.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_162f4ad9e89ee7b596dffb40104bbe66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, нато, валдайский форум
Владимир Путин, РОССИЯ, НАТО, Валдайский форум
21:09 07.11.2024
 
Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток

Путин: расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше - на разрушение страны или изнутри, или извне", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом
20:31
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Владимир ПутинРОССИЯНАТОВалдайский форум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала