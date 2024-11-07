https://1prime.ru/20241107/nato-852676043.html

Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток

Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин охарактеризовал как ползучую интервенцию расширение НАТО на восток

Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T21:09+0300

2024-11-07T21:09+0300

2024-11-07T21:09+0300

владимир путин

россия

нато

валдайский форум

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше - на разрушение страны или изнутри, или извне", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/nato-852675032.html

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владимир путин, россия, нато, валдайский форум