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Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин
Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин
Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:25+0300
2024-11-07T22:25+0300
экономика
россия
владимир путин
нацвалюты
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай"."Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - подчеркнул президент."Валдай" объединяет зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году и считается одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями между российской и международной интеллектуальной и политической элитой.
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россия, владимир путин, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, нацвалюты
22:25 07.11.2024
 
Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин

Путин: две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
"Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - подчеркнул президент.
"Валдай" объединяет зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году и считается одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями между российской и международной интеллектуальной и политической элитой.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф
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