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Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин

Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ

Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин

Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:25+0300

2024-11-07T22:25+0300

2024-11-07T22:25+0300

экономика

россия

владимир путин

нацвалюты

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай"."Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - подчеркнул президент."Валдай" объединяет зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году и считается одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями между российской и международной интеллектуальной и политической элитой.

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россия, владимир путин, нацвалюты