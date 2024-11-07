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Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин
Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин
Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:25+0300
2024-11-07T22:25+0300
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экономика
россия
владимир путин
нацвалюты
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай"."Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - подчеркнул президент."Валдай" объединяет зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году и считается одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями между российской и международной интеллектуальной и политической элитой.
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россия, владимир путин, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, нацвалюты
Две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах, заявил Путин
Путин: две трети торгового оборота России обслуживается в нацвалютах
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Две трети торгового оборота России и 88% торговли с странами БРИКС обслуживаются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
"Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - подчеркнул президент.
"Валдай" объединяет зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году и считается одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями между российской и международной интеллектуальной и политической элитой.
Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС