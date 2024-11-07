https://1prime.ru/20241107/nissan-852661172.html

Чистая прибыль Nissan упала в 15 раз в первом полугодии 2024-2025 фингода

Чистая прибыль Nissan упала в 15 раз в первом полугодии 2024-2025 фингода - 07.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Nissan упала в 15 раз в первом полугодии 2024-2025 фингода

Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:56+0300

2024-11-07T11:56+0300

2024-11-07T11:56+0300

экономика

nissan

прибыль

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года составила 19,223 миллиарда иен (примерно 126 миллионов долларов), что в 15,4 раза меньше прошлогоднего показателя, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию упала до 5,24 иены (0,03 доллара) с 75,64 иены годом ранее. Выручка сократилась в годовом выражении на 1,3% - до 5,984 триллиона иен (39,3 миллиарда долларов). Чистый убыток Nissan по итогам второго квартала финансового года составил 9,3 миллиарда иен (61 миллион долларов) после прошлогодней прибыли в 190,7 миллиарда иен. Разводненный убыток на акцию достиг 2,56 иены (0,02 доллара) после прибыли в 48,72 иены годом ранее. Выручка сократилась на 5,1% - до 2,986 триллиона иен (19,6 миллиарда долларов). Компания также отмечает, что в первом полугодии розничные продажи сократились на 1,6%, до 1,596 миллиона автомобилей, производство - на 7,9%, до 1,558 миллиона единиц. Также Nissan сообщил, что сократит мировые производственные мощности на 20%, мировой штат - на 9 тысяч сотрудников в целях снижения затрат. В целом по итогам текущего финансового года Nissan ожидает получить выручку в размере 12,7 триллиона иен (83,3 миллиардов долларов), что меньше июльского прогноза в 14 триллионов иен. Компания также сократила прогноз по годовым розничным продажам до 3,4 миллиона с 3,65 миллиона единиц, по производству - до 3,2 миллиона с 3,45 миллиона автомобилей. В предыдущем фингоду розничные продажи и производство составляли 3,442 миллиона и 3,43 миллиона соответственно. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 133,58 тысячи сотрудников.

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nissan, прибыль