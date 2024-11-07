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В России выросли продажи полисов электронного ОСАГО

В России выросли продажи полисов электронного ОСАГО - 07.11.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи полисов электронного ОСАГО

Число проданных полисов электронного ОСАГО в РФ за январь-октябрь выросло на 14,4% в годовом выражении, до 24,3 миллиона, лидерами по продажам таких полисов... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:32+0300

2024-11-07T11:32+0300

2024-11-07T11:32+0300

россия

осаго

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Число проданных полисов электронного ОСАГО в РФ за январь-октябрь выросло на 14,4% в годовом выражении, до 24,3 миллиона, лидерами по продажам таких полисов стали Москва, Московская область и Краснодарский край, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА). "Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) с января по октябрь 2024 года в России было продано 24,3 миллиона полисов электронного ОСАГО, что на 14,4% больше, чем годом ранее за тот же период... Доля проданных е-ОСАГО составляет 67% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", - приводятся слова президента РСА Евгения Уфимцева. В лидеры по продажам полисов е-ОСАГО вошли: Москва (2,4 миллиона полисов е-ОСАГО, 9,8% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (1,3 миллиона е-ОСАГО, 5,5%); Краснодарский край (1 миллион е-ОСАГО, 4,3%); Санкт-Петербург (824 тысячи е-ОСАГО, 3,4%); Свердловская область (816 тысяч е-ОСАГО, 3,4%); а также Татарстан (707 тысяч е-ОСАГО, 2,9%); Челябинская (687 тысяч е-ОСАГО, 2,8%); Ростовская (605 тысяч е-ОСАГО, 2,5%); Самарская (591 тысяча е-ОСАГО, 2,4%); Новосибирская области (555 тысяч е-ОСАГО, 2,3%), указывается там же. "Продажи полисов электронного ОСАГО растут от года в год, так, в октябре 2024 года было продано 2,7 миллиона полисов, что 15,1% больше, чем в октябре годом ранее… Покупки по паре кликов уже стали обыденностью для большинства граждан нашей страны, что неудивительно, ведь это легко и удобно для современных водителей. Не нужно тратить время на поездку до офиса страховой компании, вместо этого можно оформить полис на сайте страховой прямо в своем компьютере или в мобильном устройстве, а ещё и можно сравнить цены в разных страховых и выбрать для покупки более выгодный полис", – прокомментировал Уфимцев. "В июле 2023 года водителям автомобилей стало доступно электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн – через "Госуслуги" по европротоколу, которое теперь требует значительно меньше усилий со стороны автовладельцев для урегулирования убытка, чем ранее. За прошедшее время страховщики отладили свои бизнес-процессы, необходимые для электронного урегулирования. Предоставление такой услуги с 1 января 2025 года станет обязательным, страховые компании будут более широко использовать все возможности, связанные с электронным – более быстрым урегулированием", – также подчеркнул глава союза.

https://1prime.ru/20241029/osago-852481932.html

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россия, осаго