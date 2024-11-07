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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин
Россия готова к мирным переговорам по Украине на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей и текущих реалий, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:43+0300
2024-11-07T23:43+0300
2024-11-07T23:43+0300
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к мирным переговорам по Украине на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей и текущих реалий, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы к переговорам, но не базе каких-то хотелок, а на базе реалий, которые складываются, договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", — подчеркнул глава гоударства в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".Президент заметил, что решение о перемирии не должно быть временным, чтобы Киев не мог восстановить свои военные запасы и продолжить боевые действия.Путин выразил готовность России к переговорам, но подчеркнул, что они должны создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества между двумя народами.
https://1prime.ru/20241107/putin-852681681.html
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин
Путин: РФ готова к переговорам по Украине на базе стамбульских договоренностей
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к мирным переговорам по Украине на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей и текущих реалий, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы к переговорам, но не базе каких-то хотелок, а на базе реалий, которые складываются, договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", — подчеркнул глава гоударства в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
Президент заметил, что решение о перемирии не должно быть временным, чтобы Киев не мог восстановить свои военные запасы и продолжить боевые действия.
Путин выразил готовность России к переговорам, но подчеркнул, что они должны создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества между двумя народами.
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