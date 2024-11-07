https://1prime.ru/20241107/peregovory-852681812.html

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин

Россия готова к мирным переговорам по Украине на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей и текущих реалий, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:43+0300

2024-11-07T23:43+0300

2024-11-07T23:43+0300

политика

россия

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392435_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_bb44f87844820300aa4adf91908ad45b.jpg

СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к мирным переговорам по Украине на основе ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей и текущих реалий, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы к переговорам, но не базе каких-то хотелок, а на базе реалий, которые складываются, договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", — подчеркнул глава гоударства в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".Президент заметил, что решение о перемирии не должно быть временным, чтобы Киев не мог восстановить свои военные запасы и продолжить боевые действия.Путин выразил готовность России к переговорам, но подчеркнул, что они должны создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества между двумя народами.

https://1prime.ru/20241107/putin-852681681.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, переговоры