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Польша установит на границе с Россией и Белоруссией бетонные ежи

Польша установит на границе с Россией и Белоруссией бетонные ежи - 07.11.2024, ПРАЙМ

Польша установит на границе с Россией и Белоруссией бетонные ежи

Польша начнет строительство укреплений на своей восточной границе с Белоруссией и Россией в рамках программы "Восточный щит", заявил глава Минобороны страны... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T14:18+0300

2024-11-07T14:18+0300

2024-11-07T14:18+0300

польша

россия

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Польша начнет строительство укреплений на своей восточной границе с Белоруссией и Россией в рамках программы "Восточный щит", заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш."В ближайшие дни - перед Днем независимости (11 ноября – ред.) - на нашей восточной границе (с РФ и Белоруссией - ред.) будут возведены первые укрепления в рамках "Восточного щита", - отметил глава оборонного ведомства.По его словам, в ближайшие три дня будут установлены бетонные ежи и другие фортификационные сооружения, которые будут затруднять мобильность войск противника.Цель "Восточного щита" - создание оборонительной инфраструктуры на восточном фланге НАТО для противодействия возможным угрозам со стороны Белоруссии и России.Однако президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, а российская угроза является мнимой и используется западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.

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польша, россия