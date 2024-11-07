https://1prime.ru/20241107/polsha-852666846.html

В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине

В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине

Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:21+0300

2024-11-07T15:21+0300

2024-11-07T15:21+0300

польша

украина

владимир зеленский

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ВАРШАВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш."Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - заявил министр, добавив, что польские власти передали Киеву все, что могли.Косиняк-Камыш уточнил, что остальной арсенал Польши необходим ей самой для обеспечения своей собственной безопасности.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на Варшаву за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. В свою очередь польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html

польша

украина

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польша, украина, владимир зеленский