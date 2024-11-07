Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/polsha-852666846.html
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине
Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:21+0300
2024-11-07T15:21+0300
польша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш."Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - заявил министр, добавив, что польские власти передали Киеву все, что могли.Косиняк-Камыш уточнил, что остальной арсенал Польши необходим ей самой для обеспечения своей собственной безопасности.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на Варшаву за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. В свою очередь польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, владимир зеленский
ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:21 07.11.2024
 
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине

МИД Польши: у государства больше нет оружия для передачи Украине

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - заявил министр, добавив, что польские власти передали Киеву все, что могли.
Косиняк-Камыш уточнил, что остальной арсенал Польши необходим ей самой для обеспечения своей собственной безопасности.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на Варшаву за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. В свою очередь польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение
31 октября, 14:16
 
ПОЛЬШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала