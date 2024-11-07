https://1prime.ru/20241107/polsha-852666846.html
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине
Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:21+0300
2024-11-07T15:21+0300
2024-11-07T15:21+0300
польша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш."Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - заявил министр, добавив, что польские власти передали Киеву все, что могли.Косиняк-Камыш уточнил, что остальной арсенал Польши необходим ей самой для обеспечения своей собственной безопасности.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на Варшаву за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. В свою очередь польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, владимир зеленский
ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Польше заявили об отсутствии возможности помогать Украине
МИД Польши: у государства больше нет оружия для передачи Украине
ВАРШАВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Варшава больше не располагает достаточным количеством оружия для передачи его Украине. Об этом сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - заявил министр, добавив, что польские власти передали Киеву все, что могли.
Косиняк-Камыш уточнил, что остальной арсенал Польши необходим ей самой для обеспечения своей собственной безопасности.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на Варшаву за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. В свою очередь польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение