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В "Фосагро" отметили сокращение объема скорректированной чистой прибыли

В "Фосагро" отметили сокращение объема скорректированной чистой прибыли - 07.11.2024, ПРАЙМ

В "Фосагро" отметили сокращение объема скорректированной чистой прибыли

Скорректированная чистая прибыль "Фосагро" в январе-сентябре 2024 года снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 72,986 миллиарда... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T17:36+0300

2024-11-07T17:36+0300

2024-11-07T17:51+0300

экономика

россия

фосагро

чистая прибыль

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Фосагро" в январе-сентябре 2024 года снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 72,986 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО.Согласно данным из таблицы, приведенным в отчете, скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 82,869 миллиарда рублей.Выручка по итогам трех кварталов текущего года выросла на 12,8% - до 371,035 миллиарда рублей. Рост выручки компания связывает с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений, на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках.EBITDA компании по итогам девяти месяцев составила 123,5 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 33,3%. Свободный денежный поток (FCF) за 9 месяцев 2024 года составил почти 36 миллиардов рублей.

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россия, фосагро, чистая прибыль