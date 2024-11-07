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Пушков высказался об итогах выборов в США - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Пушков высказался об итогах выборов в США
Пушков высказался об итогах выборов в США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Пушков высказался об итогах выборов в США
После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:39+0300
2024-11-07T13:39+0300
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале. "Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - сообщил он.Пушков добавил, что глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, которого он назвал личным врагом Трампа, вскоре отправится "на свалку истории". В то же время сенатора добавил, что избрание Трампа не означает новую эпоху для России. По его словам, время покажет, как новый американский президент распорядится своей властью.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852640259.html
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россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
13:39 07.11.2024
 
Пушков высказался об итогах выборов в США

Сенатор Пушков: Трамп получает тотальный мандат на правление по итогам выборов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.
"Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - сообщил он.
Пушков добавил, что глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, которого он назвал личным врагом Трампа, вскоре отправится "на свалку истории".
В то же время сенатора добавил, что избрание Трампа не означает новую эпоху для России. По его словам, время покажет, как новый американский президент распорядится своей властью.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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РОССИЯСШАДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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