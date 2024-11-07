https://1prime.ru/20241107/pushkov-852664407.html

Пушков высказался об итогах выборов в США

Пушков высказался об итогах выборов в США - 07.11.2024, ПРАЙМ

Пушков высказался об итогах выборов в США

После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T13:39+0300

2024-11-07T13:39+0300

2024-11-07T13:39+0300

россия

сша

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале. "Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - сообщил он.Пушков добавил, что глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, которого он назвал личным врагом Трампа, вскоре отправится "на свалку истории". В то же время сенатора добавил, что избрание Трампа не означает новую эпоху для России. По его словам, время покажет, как новый американский президент распорядится своей властью.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852640259.html

сша

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россия, сша, дональд трамп, алексей пушков