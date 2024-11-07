https://1prime.ru/20241107/pushkov-852664407.html
Пушков высказался об итогах выборов в США
Пушков высказался об итогах выборов в США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Пушков высказался об итогах выборов в США
После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:39+0300
2024-11-07T13:39+0300
2024-11-07T13:39+0300
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5fc45ebc9ad59af2a20bfd14d75ff2f2.jpg
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале. "Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - сообщил он.Пушков добавил, что глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, которого он назвал личным врагом Трампа, вскоре отправится "на свалку истории". В то же время сенатора добавил, что избрание Трампа не означает новую эпоху для России. По его словам, время покажет, как новый американский президент распорядится своей властью.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852640259.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_cb7ee2d1b5f1031e5caefd5f35e31406.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков высказался об итогах выборов в США
Сенатор Пушков: Трамп получает тотальный мандат на правление по итогам выборов
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ.
После президентских выборов в Соединенных Штатах лидер гонки Дональд Трамп получает тотальный мандат на правление. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале
.
"Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа", - сообщил он.
Пушков добавил, что глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, которого он назвал личным врагом Трампа, вскоре отправится "на свалку истории".
В то же время сенатора добавил, что избрание Трампа не означает новую эпоху для России. По его словам, время покажет, как новый американский президент распорядится своей властью.
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков