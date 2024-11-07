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Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев
Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев - 07.11.2024, ПРАЙМ
Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев
Казахстан серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, так как этот визит станет знаковым событием, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:34+0300
2024-11-07T16:34+0300
политика
россия
казахстан
владимир путин
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Казахстан серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, так как этот визит станет знаковым событием, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются", – отметил он.Токаев подчеркнул, что визит российского лидера даст новый импульс стратегическому партнерству между Казахстаном и Россией.Ранее сообщалось, что встреча казахстанского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также была посвящена подготовке к этому визиту.
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россия, казахстан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин
16:34 07.11.2024
 
Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев

Токаев: Казахстан готовится к визиту Путина, это будет знаковое событие

© РИА Новости . POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Константин Завражин
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Казахстан серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, так как этот визит станет знаковым событием, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются", – отметил он.
Токаев подчеркнул, что визит российского лидера даст новый импульс стратегическому партнерству между Казахстаном и Россией.
Ранее сообщалось, что встреча казахстанского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также была посвящена подготовке к этому визиту.
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