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Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев
Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев - 07.11.2024, ПРАЙМ
Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев
Казахстан серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, так как этот визит станет знаковым событием, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:34+0300
2024-11-07T16:34+0300
2024-11-07T16:34+0300
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Казахстан серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, так как этот визит станет знаковым событием, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются", – отметил он.Токаев подчеркнул, что визит российского лидера даст новый импульс стратегическому партнерству между Казахстаном и Россией.Ранее сообщалось, что встреча казахстанского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также была посвящена подготовке к этому визиту.
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россия, казахстан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин
Визит Путина в Казахстан станет знаковым событием, заявил Токаев
Токаев: Казахстан готовится к визиту Путина, это будет знаковое событие
АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Казахстан серьезно готовится к визиту президента России Владимира Путина, так как этот визит станет знаковым событием, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются", – отметил он.
Токаев подчеркнул, что визит российского лидера даст новый импульс стратегическому партнерству между Казахстаном и Россией.
Ранее сообщалось, что встреча казахстанского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также была посвящена подготовке к этому визиту.
Назван объем поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан