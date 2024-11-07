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Путин заявил о формировании нового мирового устройства - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о формировании нового мирового устройства
Путин заявил о формировании нового мирового устройства - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о формировании нового мирового устройства
Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T19:57+0300
2024-11-07T19:58+0300
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого. "Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - добавил глава государства.
https://1prime.ru/20241105/putin-852608032.html
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владимир путин, валдай
Владимир Путин, Валдай
19:57 07.11.2024 (обновлено: 19:58 07.11.2024)
 
Путин заявил о формировании нового мирового устройства

Путин: на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
© POOL
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого.
"Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - добавил глава государства.
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