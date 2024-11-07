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Путин рассказал, как мешает монополизм при становлении нового порядка - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, как мешает монополизм при становлении нового порядка
Путин рассказал, как мешает монополизм при становлении нового порядка - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как мешает монополизм при становлении нового порядка
Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:12+0300
2024-11-07T20:20+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию. "Пока же нам, всем тем, кто заинтересован в создании справедливого и прочного мира, приходится тратить слишком много сил на преодоление деструктивных действий наших оппонентов, (сражающихся - ред.) за собственную монополию. Ну, это же очевидно, что это происходит. Это все видят, и на самом Западе, и на Востоке, на Юге - везде видят", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Российский лидер подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий. По словам Путина, монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается."Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная (западными странами - ред.) на некоторое время в конце XX столетия. Любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может. Монополия - всегда вредная вещь, даже для самих монополистов", - сказал глава государства.Как уточнил Путин, политика элит коллективного Запада влиятельна, но ограничена по числу участников, она "нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание".Глава государства подчеркнул, что политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению.По его словам, любая монополия рано или поздно заканчивается, она вредна даже для самих монополистов."Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограничена, нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание", - сказал президент РФ.Кроме того, Путин отметил, что каждый любитель спорта знает, что "игра на удержание практически всегда ведет к поражению".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
20:12 07.11.2024 (обновлено: 20:20 07.11.2024)
 
Путин рассказал, как мешает монополизм при становлении нового порядка

Путин рассказал, как много сил тратится при становлении нового миропорядка на монополистов

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию.
"Пока же нам, всем тем, кто заинтересован в создании справедливого и прочного мира, приходится тратить слишком много сил на преодоление деструктивных действий наших оппонентов, (сражающихся - ред.) за собственную монополию. Ну, это же очевидно, что это происходит. Это все видят, и на самом Западе, и на Востоке, на Юге - везде видят", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Российский лидер подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Запад попытался отлучить РФ от мировой политики и экономики, заявил Путин
20:11
По словам Путина, монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается.
"Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная (западными странами - ред.) на некоторое время в конце XX столетия. Любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может. Монополия - всегда вредная вещь, даже для самих монополистов", - сказал глава государства.
Как уточнил Путин, политика элит коллективного Запада влиятельна, но ограничена по числу участников, она "нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание".
Глава государства подчеркнул, что политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению.
По его словам, любая монополия рано или поздно заканчивается, она вредна даже для самих монополистов.
"Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограничена, нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание", - сказал президент РФ.
Кроме того, Путин отметил, что каждый любитель спорта знает, что "игра на удержание практически всегда ведет к поражению".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Владимир ПутинВалдайский форум
 
 
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