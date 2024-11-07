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Путин заявил, что мир подошел к опасной черте - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что мир подошел к опасной черте
Путин заявил, что мир подошел к опасной черте - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что мир подошел к опасной черте
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:13+0300
2024-11-07T20:13+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. "Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/zapad-852673385.html
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
20:13 07.11.2024
 
Путин заявил, что мир подошел к опасной черте

Путин об авантюризме западных политиков: мир подошел к опасной черте

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
© POOL
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков.
"Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Запад попытался отлучить РФ от мировой политики и экономики, заявил Путин
20:11
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Владимир ПутинВалдайский форум
 
 
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