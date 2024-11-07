https://1prime.ru/20241107/putin-852673650.html

Путин заявил, что мир подошел к опасной черте

Путин заявил, что мир подошел к опасной черте - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что мир подошел к опасной черте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:13+0300

2024-11-07T20:13+0300

2024-11-07T20:13+0300

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. "Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/zapad-852673385.html

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владимир путин, валдайский форум