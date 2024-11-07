https://1prime.ru/20241107/putin-852673776.html
Путин констатировал неэффективность санкций Запада против мира
Путин констатировал неэффективность санкций Запада против мира - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин констатировал неэффективность санкций Запада против мира
Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это,... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:15+0300
2024-11-07T20:15+0300
2024-11-07T20:15+0300
владимир путин
россия
запад
санкции против рф
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это, заявил президент РФ Владимир Путин. "Объем санкций (со стороны Запада - ред.), карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода... Россия нужна миру - и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852673519.html
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владимир путин, россия, запад, санкции против рф
Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД, санкции против РФ
Путин констатировал неэффективность санкций Запада против мира
Путин: санкции Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объем санкций (со стороны Запада - ред.), карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода... Россия нужна миру - и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Путин рассказал, как мешает монополизм при становлении нового порядка
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.