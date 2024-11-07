https://1prime.ru/20241107/putin-852673935.html
Путин назвал условие реализации общих интересов, в том числе и Запада
Путин назвал условие реализации общих интересов, в том числе и Запада - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие реализации общих интересов, в том числе и Запада
В интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:18+0300
2024-11-07T20:18+0300
2024-11-07T20:18+0300
владимир путин
россия
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. В интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире. "Это в общих интересах, в том числе и прежде всего самого Запада", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин подчеркнул, что политика, которую проводят страны Запада, истощает их самих, а также вступает в противоречие с подлинными интересами их народов. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852673650.html
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владимир путин, россия, запад
Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД
Путин назвал условие реализации общих интересов, в том числе и Запада
Путин: в интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. В интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире.
"Это в общих интересах, в том числе и прежде всего самого Запада", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин заявил, что мир подошел к опасной черте
Путин подчеркнул, что политика, которую проводят страны Запада, истощает их самих, а также вступает в противоречие с подлинными интересами их народов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.