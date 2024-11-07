https://1prime.ru/20241107/putin-852674412.html
Стремление к сотрудничеству берет верх, заявил Путин
Стремление к сотрудничеству берет верх, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Стремление к сотрудничеству берет верх, заявил Путин
Стремление к сотрудничеству и взаимодействию берет верх, это и есть международный мейнстрим, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:25+0300
2024-11-07T20:25+0300
2024-11-07T20:26+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Стремление к сотрудничеству и взаимодействию берет верх, это и есть международный мейнстрим, заявил президент России Владимир Путин. "Стремление к сотрудничеству и взаимодействию уже сейчас, без сомнения, берет верх, преодолевая острейшие ситуации. Можно смело сказать, что это и есть международный мейнстрим, магистральное течение событий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852673776.html
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
Стремление к сотрудничеству берет верх, заявил Путин
Путин: стремление к сотрудничеству берет верх, это международный мейнстрим
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Стремление к сотрудничеству и взаимодействию берет верх, это и есть международный мейнстрим, заявил президент России Владимир Путин.
"Стремление к сотрудничеству и взаимодействию уже сейчас, без сомнения, берет верх, преодолевая острейшие ситуации. Можно смело сказать, что это и есть международный мейнстрим, магистральное течение событий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.