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Путин охарактеризовал кризис международного права

Путин охарактеризовал кризис международного права - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин охарактеризовал кризис международного права

Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:26+0300

2024-11-07T20:26+0300

2024-11-07T20:27+0300

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает президент России Владимир Путин "Кризис международного права, о котором сейчас говорят, это в некотором смысле кризис роста", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Он отметил, что подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. Они разные, и отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии, но это лишь первый этап становления мирового права, уверен Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты

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владимир путин, валдайский форум