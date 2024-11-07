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Путин назвал исток последних конфликтов - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал исток последних конфликтов
Путин назвал исток последних конфликтов - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал исток последних конфликтов
Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:27+0300
2024-11-07T20:28+0300
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной войны. "В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность - вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
20:27 07.11.2024 (обновлено: 20:28 07.11.2024)
 
Путин назвал исток последних конфликтов

Путин: исток последних конфликтов - геополитическая жадность Запада после холодной войны

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной войны.
"В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность - вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Владимир ПутинВалдайский форум
 
 
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