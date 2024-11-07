https://1prime.ru/20241107/putin-852674662.html

Путин назвал исток последних конфликтов

Путин назвал исток последних конфликтов - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин назвал исток последних конфликтов

Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:27+0300

2024-11-07T20:27+0300

2024-11-07T20:28+0300

владимир путин

валдайский форум

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371953_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_8441ae7b9daac0d92283c5f0f936b54e.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной войны. "В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность - вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/putin-852674412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, валдайский форум