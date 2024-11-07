https://1prime.ru/20241107/putin-852674781.html
Путин назвал фундаментальное требование к общей безопасности
Путин назвал фундаментальное требование к общей безопасности - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал фундаментальное требование к общей безопасности
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:28+0300
2024-11-07T20:28+0300
2024-11-07T20:29+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип, заявил президент России Владимир Путин. "Ключевой принцип безопасности для всех без исключения - безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент подчеркнул, что данный принцип зафиксирован в документах ОБСЕ, он должен исполняться. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852673935.html
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
Путин назвал фундаментальное требование к общей безопасности
Путин: безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключевой принцип безопасности для всех без исключения - безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент подчеркнул, что данный принцип зафиксирован в документах ОБСЕ, он должен исполняться.
Путин назвал условие реализации общих интересов, в том числе и Запада
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.