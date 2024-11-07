https://1prime.ru/20241107/putin-852674911.html

Путин рассказал, в чем суть нынешних мировых противоречий

Путин рассказал, в чем суть нынешних мировых противоречий - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, в чем суть нынешних мировых противоречий

Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, это борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:30+0300

2024-11-07T20:30+0300

2024-11-07T20:30+0300

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, это борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования, заявил президент России Владимир Путин. "Какой же конфликт мы наблюдаем сегодня? Убежден, это вовсе не конфликт всех со всеми, вызванный отступлением от неких правил, о которых нам часто твердят на Западе. Вовсе нет. Мы видим конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только одним, как я уже говорил, - сохранением своего доминирования", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/putin-852674412.html

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владимир путин, валдайский форум