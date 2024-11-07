https://1prime.ru/20241107/putin-852675158.html

Путин указал на пагубность попыток создания искусственных барьеров

Путин указал на пагубность попыток создания искусственных барьеров - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин указал на пагубность попыток создания искусственных барьеров

Попытки возведения искусственных барьеров тормозят выгодное всем экономическое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив опасность прерывания... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:34+0300

2024-11-07T20:34+0300

2024-11-07T20:34+0300

экономика

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Попытки возведения искусственных барьеров тормозят выгодное всем экономическое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив опасность прерывания связей. "Открытость взаимодействия является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран мира. Попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие, прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений, без которых, увы, не обходится международное право", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/putin-852674911.html

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владимир путин, валдайский форум