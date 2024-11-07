https://1prime.ru/20241107/putin-852675426.html
Путин назвал самое вредное качество в современном мире
Путин назвал самое вредное качество в современном мире - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал самое вредное качество в современном мире
Самое вредное в современном мире - это высокомерие, России это несвойственно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:42+0300
2024-11-07T20:42+0300
2024-11-07T20:42+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Самое вредное в современном мире - это высокомерие, России это несвойственно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Самое вредное, деструктивное, что проявляется в сегодняшнем мире - это высокомерие, отношение к кому-то с высока, желание бесконечно и навязчиво поучать. Россия никогда это не делала, ей это несвойственно. И мы видим, что наш подход продуктивен", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852674662.html
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
Путин назвал самое вредное качество в современном мире
Путин: самое вредное в современном мире - это высокомерие, России это несвойственно
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Самое вредное в современном мире - это высокомерие, России это несвойственно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое вредное, деструктивное, что проявляется в сегодняшнем мире - это высокомерие, отношение к кому-то с высока, желание бесконечно и навязчиво поучать. Россия никогда это не делала, ей это несвойственно. И мы видим, что наш подход продуктивен", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Путин назвал исток последних конфликтов
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.