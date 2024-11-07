https://1prime.ru/20241107/putin-852675549.html

Путин напомнил, как Россия останавливала претендентов на мировое господство

Путин напомнил, как Россия останавливала претендентов на мировое господство - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил, как Россия останавливала претендентов на мировое господство

Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь, недоброжелателям РФ необходимо понять, что мир без России лучше не... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:45+0300

2024-11-07T20:45+0300

2024-11-07T20:45+0300

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь, недоброжелателям РФ необходимо понять, что мир без России лучше не станет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Снова кое у кого возникла мысль, что мир без России будет лучше. Тогда старались закончить с Россией, развалить всё, что осталось после развала Советского Союза - и сейчас, похоже, тоже кто-то об этом мечтает, думает, что мир будет послушнее, будет лучше управляться. Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир (без России - ред.) лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять - сложнее только будет", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/putin-852675426.html

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владимир путин, валдайский форум