https://1prime.ru/20241107/putin-852675683.html

Путин рассказал, за что борется Россия

Путин рассказал, за что борется Россия - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, за что борется Россия

Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:51+0300

2024-11-07T20:51+0300

2024-11-07T20:51+0300

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/putin-852675426.html

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владимир путин, валдайский форум