https://1prime.ru/20241107/putin-852675683.html
Путин рассказал, за что борется Россия
Путин рассказал, за что борется Россия - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, за что борется Россия
Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:51+0300
2024-11-07T20:51+0300
2024-11-07T20:51+0300
владимир путин
валдайский форум
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_0:63:3126:1821_1920x0_80_0_0_676d6abdaa0f30a926470925e371396f.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852675426.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e78e549c25805cd456dba85a6f2e60ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
Путин рассказал, за что борется Россия
Путин: Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Путин назвал самое вредное качество в современном мире
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.