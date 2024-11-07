https://1prime.ru/20241107/putin-852675928.html
Путин заверил, что Россия защитит себя и россиян
Путин заверил, что Россия защитит себя и россиян - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заверил, что Россия защитит себя и россиян
Россия защитит себя и своих граждан, на этот счет ни у кого не будет иллюзий, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:55+0300
2024-11-07T20:55+0300
2024-11-07T20:55+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия защитит себя и своих граждан, на этот счет ни у кого не будет иллюзий, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина. И всегда будем добиваться своих целей… Мы защитим себя, наших людей, пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий", - заявил президент.
https://1prime.ru/20241107/putin-852675683.html
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
Путин заверил, что Россия защитит себя и россиян
Путин: Россия защитит себя и россиян, ни у кого не должно быть иллюзий
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия защитит себя и своих граждан, на этот счет ни у кого не будет иллюзий, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина. И всегда будем добиваться своих целей… Мы защитим себя, наших людей, пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий", - заявил президент.
Путин рассказал, за что борется Россия