https://1prime.ru/20241107/putin-852676167.html
Путин указал на угрозы человечеству от ядерного оружия
Путин указал на угрозы человечеству от ядерного оружия - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин указал на угрозы человечеству от ядерного оружия
Ядерное оружие создает человечеству большие угрозы, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T21:11+0300
2024-11-07T21:11+0300
2024-11-07T21:11+0300
владимир путин
валдайский форум
ядерное оружие
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Ядерное оружие создает человечеству большие угрозы, заявил президент России Владимир Путин. "В то же время (наряду с мирным использованием атомной энергии - ред.) есть и ядерное оружие, это большие угрозы создаёт для человечества", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852675808.html
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владимир путин, валдайский форум, ядерное оружие
Владимир Путин, Валдайский форум, ядерное оружие
Путин указал на угрозы человечеству от ядерного оружия
Путин: ядерное оружие создает человечеству большие угрозы
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Ядерное оружие создает человечеству большие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.
"В то же время (наряду с мирным использованием атомной энергии - ред.) есть и ядерное оружие, это большие угрозы создаёт для человечества", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.