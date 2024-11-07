https://1prime.ru/20241107/putin-852677588.html
Путин рассказал об американской политике двойного сдерживания
Путин рассказал об американской политике двойного сдерживания - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об американской политике двойного сдерживания
Соединенные Штаты проводят политику двойного сдерживания, пытаясь остановить и Китай, и Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:12+0300
2024-11-07T22:12+0300
2024-11-07T22:12+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проводят политику двойного сдерживания, пытаясь остановить и Китай, и Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин."А Соединенные Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им это нужно - работать на два фронта тем более - совершенно непонятно, то есть понятно: считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования", - отметил глава государства в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент также добавил, что, если бы Соединенные Штаты сменили свой подход к России и Китаю, отказавшись от сдерживания, то все бы стороны выиграли.Международный дискуссионный клуб "Валдай" является объединением ведущих экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году по инициативе информационного агентства "РИА Новости", Совета по внешней и оборонной политике и журналов "Россия в глобальной политике" и "Russia Profile". Клуб "Валдай" является важной площадкой для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, владимир путин, валдайский форум
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Валдайский форум
Путин рассказал об американской политике двойного сдерживания
Путин: США проводят политику двойного сдерживания России и Китая
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проводят политику двойного сдерживания, пытаясь остановить и Китай, и Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"А Соединенные Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им это нужно - работать на два фронта тем более - совершенно непонятно, то есть понятно: считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования", - отметил глава государства в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент также добавил, что, если бы Соединенные Штаты сменили свой подход к России и Китаю, отказавшись от сдерживания, то все бы стороны выиграли.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" является объединением ведущих экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году по инициативе информационного агентства "РИА Новости", Совета по внешней и оборонной политике и журналов "Россия в глобальной политике" и "Russia Profile". Клуб "Валдай" является важной площадкой для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта