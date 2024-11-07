https://1prime.ru/20241107/putin-852677931.html
Путин: США и их сателлиты хотят нанести России стратегическое поражение
Путин: США и их сателлиты хотят нанести России стратегическое поражение - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин: США и их сателлиты хотят нанести России стратегическое поражение
Соединенные Штаты и их саттелиты стремятся нанести России стратегическое поражение, уничтожить ее или свести ее к незначительной роли, сказал глава государства... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:19+0300
2024-11-07T22:19+0300
2024-11-07T22:19+0300
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их саттелиты стремятся нанести России стратегическое поражение, уничтожить ее или свести ее к незначительной роли, сказал глава государства Владимир Путин."Но не открою секрета, все хорошо знают, что Соединенные Штаты и их, извините за это слово, сателлиты… ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение. Что такое "добиться стратегического поражения" страны? Если не уничтожить эту страну, то свести ее до ничтожной роли", - заметил российский президент в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин также выразил сомнения в возможности вести диалог о стратегической стабильности с такими странами, которые преследуют именно такую цель.Международный дискуссионный клуб "Валдай", основанный в 2004 году, является важной площадкой для обсуждения политических и экономических вопросов
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россия, сша
Путин: США и их сателлиты хотят нанести России стратегическое поражение
Путин: США и их сателлиты стремятся нанести России стратегическое поражение
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их саттелиты стремятся нанести России стратегическое поражение, уничтожить ее или свести ее к незначительной роли, сказал глава государства Владимир Путин.
"Но не открою секрета, все хорошо знают, что Соединенные Штаты и их, извините за это слово, сателлиты… ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение. Что такое "добиться стратегического поражения" страны? Если не уничтожить эту страну, то свести ее до ничтожной роли", - заметил российский президент в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин также выразил сомнения в возможности вести диалог о стратегической стабильности с такими странами, которые преследуют именно такую цель.
Международный дискуссионный клуб "Валдай", основанный в 2004 году, является важной площадкой для обсуждения политических и экономических вопросов
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