https://1prime.ru/20241107/putin-852678527.html

"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе

"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе

Россия не отказывается от использования доллара в качестве валюты, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в его использовании, заявил... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:31+0300

2024-11-07T22:31+0300

2024-11-07T22:31+0300

экономика

россия

владимир путин

доллар

валдайский форум

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852678361_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_8a08d957a05365eb9526429dc14d9771.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не отказывается от использования доллара в качестве валюты, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в его использовании, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае"."Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США", - подчеркнул президент.Путин подчеркнул, что Россия не борется с долларом, но рассматривает возможность создания новых финансовых инструментов в ответ на изменяющиеся тенденции в мировой экономике.Международный дискуссионный клуб "Валдай" является объединением экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений, и был создан в 2004 году.

https://1prime.ru/20241018/putin-852261436.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, доллар, валдайский форум