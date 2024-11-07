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"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/putin-852678527.html
"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе
"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе
Россия не отказывается от использования доллара в качестве валюты, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в его использовании, заявил... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:31+0300
2024-11-07T22:31+0300
экономика
россия
владимир путин
доллар
валдайский форум
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не отказывается от использования доллара в качестве валюты, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в его использовании, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае"."Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США", - подчеркнул президент.Путин подчеркнул, что Россия не борется с долларом, но рассматривает возможность создания новых финансовых инструментов в ответ на изменяющиеся тенденции в мировой экономике.Международный дискуссионный клуб "Валдай" является объединением экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений, и был создан в 2004 году.
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россия, владимир путин, доллар, валдайский форум
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, доллар, Валдайский форум
22:31 07.11.2024
 
"Страшная глупость". Путин ответил на решение США отказать России в долларе

Путин: Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не отказывается от использования доллара в качестве валюты, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в его использовании, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае".
"Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США", - подчеркнул президент.
Путин подчеркнул, что Россия не борется с долларом, но рассматривает возможность создания новых финансовых инструментов в ответ на изменяющиеся тенденции в мировой экономике.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" является объединением экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений, и был создан в 2004 году.
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