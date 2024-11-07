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Путин заявил о достижении Россией и Китаем самого высокого уровня доверия - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о достижении Россией и Китаем самого высокого уровня доверия
Путин заявил о достижении Россией и Китаем самого высокого уровня доверия - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о достижении Россией и Китаем самого высокого уровня доверия
Уровень доверия между Россией и Китаем достиг самой высокой отметки в современной истории, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:44+0300
2024-11-07T22:44+0300
политика
россия
владимир путин
сша
китай
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Уровень доверия между Россией и Китаем достиг самой высокой отметки в современной истории, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке в новейшей истории. Именно это, наше личное дружеское, именно дружеское отношение с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином является хорошим залогом для развития межгосударственных связей", - подчеркнул глава государства.Сотрудничество между Россией и Китаем развивается в области энергетики, включая нефть, газ и атомную энергию. Путин отметил, что Россия сотрудничает с Китаем не против кого-то, а с целью создания условий для развития своих государств и обеспечения безопасности народов.Он также отметил, что ничто не может помешать сотрудничеству между Россией и Китаем. Кроме того, у двух государств есть граница, которая обеспечивает надежную систему энергетической безопасности Китая.
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россия, владимир путин, сша, китай
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, КИТАЙ
22:44 07.11.2024
 
Путин заявил о достижении Россией и Китаем самого высокого уровня доверия

Путин: уровень доверия между РФ и КНР на самой высокой точке в новейшей истории

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Уровень доверия между Россией и Китаем достиг самой высокой отметки в современной истории, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
"Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке в новейшей истории. Именно это, наше личное дружеское, именно дружеское отношение с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином является хорошим залогом для развития межгосударственных связей", - подчеркнул глава государства.
Сотрудничество между Россией и Китаем развивается в области энергетики, включая нефть, газ и атомную энергию. Путин отметил, что Россия сотрудничает с Китаем не против кого-то, а с целью создания условий для развития своих государств и обеспечения безопасности народов.
Он также отметил, что ничто не может помешать сотрудничеству между Россией и Китаем. Кроме того, у двух государств есть граница, которая обеспечивает надежную систему энергетической безопасности Китая.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСШАКИТАЙ
 
 
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