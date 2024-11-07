https://1prime.ru/20241107/putin-852679759.html
Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США
Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США
Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом он заявил в рамках выступления | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:51+0300
2024-11-07T22:51+0300
2024-11-07T22:52+0300
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом он заявил в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами: мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили", - подчеркнул президент.Глава государства подчеркнул, что американская сторона осознает, что санкции против России и разжигание конфликтов у границ несут негативные последствия.Президент подчеркнул, что Россия не портила отношения с США, не вводила ограничений или санкций и не способствовала вооруженным конфликтам на смежных территориях.
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США
Путин: РФ готова восстановить отношений с США, мы с ними отношения не портили
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом он заявил в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами: мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили", - подчеркнул президент.
Глава государства подчеркнул, что американская сторона осознает, что санкции против России и разжигание конфликтов у границ несут негативные последствия.
Президент подчеркнул, что Россия не портила отношения с США, не вводила ограничений или санкций и не способствовала вооруженным конфликтам на смежных территориях.
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США