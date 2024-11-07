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"Дурака валять не будем". Путин высказался об отношениях с Японией

"Дурака валять не будем". Путин высказался об отношениях с Японией - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Дурака валять не будем". Путин высказался об отношениях с Японией

Россия не ухудшала отношения с Японией, а наоборот, вела переговоры и пыталась найти решение сложного вопроса о мирном договоре, заявил президент России... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:00+0300

2024-11-07T23:00+0300

2024-11-07T23:03+0300

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не ухудшала отношения с Японией, а наоборот, вела переговоры и пыталась найти решение сложного вопроса о мирном договоре, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается Японии, наших двусторонних отношений, тоже могу повторить... Мы же не ухудшали отношения с Японией, мы что плохого Японии сделали в последнее время? Мы вели переговоры, пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору", - заметил президент.Путин также отметил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. Он подчеркнул, что японские компании не уходят из России и продолжают свою деятельность.Президент также подчеркнул, что Путин отметил, что, несмотря на введение Японией некоторых санкций, Россия не принимает никаких ответных мер.Кроме того, Россия не представляет угрозу для Японии и не понимает, почему страна ввела санкции против нее. Путин подчеркнул, что Россия готова развивать дружеские отношения с Японией, так как это соседняя страна, а в России с большим уважением относятся к японской культуре."Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста: возвращайтесь просто и всё", - резюмировал президент.

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россия, япония, валдайский форум