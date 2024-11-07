https://1prime.ru/20241107/putin-852681241.html
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО
Россия и Украина договорились о том, что Украина будет независимым государством, и речи о вступлении Киева в НАТО не было, отметил глава государства Владимир... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:28+0300
2024-11-07T23:28+0300
2024-11-07T23:28+0300
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия и Украина договорились о том, что Украина будет независимым государством, и речи о вступлении Киева в НАТО не было, отметил глава государства Владимир Путин."Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - подчеркнул российский лидер.Путин заметил, что что если Киев не будет сохранять свой нейтралитет, то между Россией и Украиной будет трудно устанавливать добрососедские отношения.Президент также упомянул о колоссальных потерях украинских войск, которые предприняли попытку террористического вторжения в Курскую область. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Украина может быть использована как инструмент в руках других стран против интересов России.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852681049.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Валдайский форум
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО
Путин о желании Украины вступить в НАТО: мы так не договаривались
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия и Украина договорились о том, что Украина будет независимым государством, и речи о вступлении Киева в НАТО не было, отметил глава государства Владимир Путин.
"Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - подчеркнул российский лидер.
Путин заметил, что что если Киев не будет сохранять свой нейтралитет, то между Россией и Украиной будет трудно устанавливать добрососедские отношения.
Президент также упомянул о колоссальных потерях украинских войск, которые предприняли попытку террористического вторжения в Курскую область. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Украина может быть использована как инструмент в руках других стран против интересов России.
Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин