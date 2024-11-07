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"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ
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"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО
Россия и Украина договорились о том, что Украина будет независимым государством, и речи о вступлении Киева в НАТО не было, отметил глава государства Владимир... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:28+0300
2024-11-07T23:28+0300
политика
россия
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владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия и Украина договорились о том, что Украина будет независимым государством, и речи о вступлении Киева в НАТО не было, отметил глава государства Владимир Путин."Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - подчеркнул российский лидер.Путин заметил, что что если Киев не будет сохранять свой нейтралитет, то между Россией и Украиной будет трудно устанавливать добрососедские отношения.Президент также упомянул о колоссальных потерях украинских войск, которые предприняли попытку террористического вторжения в Курскую область. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Украина может быть использована как инструмент в руках других стран против интересов России.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852681049.html
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россия, украина, владимир путин, валдайский форум
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Валдайский форум
23:28 07.11.2024
 
"Мы так не договаривались". Путин оценил желание Киева вступить в НАТО

Путин о желании Украины вступить в НАТО: мы так не договаривались

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия и Украина договорились о том, что Украина будет независимым государством, и речи о вступлении Киева в НАТО не было, отметил глава государства Владимир Путин.
"Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - подчеркнул российский лидер.
Путин заметил, что что если Киев не будет сохранять свой нейтралитет, то между Россией и Украиной будет трудно устанавливать добрососедские отношения.
Президент также упомянул о колоссальных потерях украинских войск, которые предприняли попытку террористического вторжения в Курскую область. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Украина может быть использована как инструмент в руках других стран против интересов России.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:22
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинВалдайский форум
 
 
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