https://1prime.ru/20241107/putin-852681681.html
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области
Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:37+0300
2024-11-07T23:37+0300
2024-11-07T23:45+0300
политика
владимир путин
россия
курск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677075_0:300:3099:2043_1920x0_80_0_0_9fb6bc83855f470f40e01b384a49ccec.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье."А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов", — подчеркнул глава государства.По словам российского лидера, такое решение должно показать, что усилия Демократической партии США не прошли зря. Президент подчеркнул, что около десяти тысяч военнослужащих ВСУ заблокированы в одном из очагов на Купянском направлении, а еще около пяти тысяч человек заблокированы во втором очагеОн назвал ситуацию ужасной трагедией как для украинского народа, так и для украинской армии.
https://1prime.ru/20241107/afrika-852681364.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677075_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_f933ccebbc63640f35ec1fb34f150d70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, курск
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, КУРСК
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области
Путин о действиях ВСУ в Курской области: из-за океана приказали держаться
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье.
"А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов", — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, такое решение должно показать, что усилия Демократической партии США не прошли зря.
Президент подчеркнул, что около десяти тысяч военнослужащих ВСУ заблокированы в одном из очагов на Купянском направлении, а еще около пяти тысяч человек заблокированы во втором очаге
Он назвал ситуацию ужасной трагедией как для украинского народа, так и для украинской армии.
Россия будет работать со странами Африки по всем направлениям, заявил Путин