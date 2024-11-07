https://1prime.ru/20241107/putin-852681681.html

"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области

"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области

Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:37+0300

2024-11-07T23:37+0300

2024-11-07T23:45+0300

политика

владимир путин

россия

курск

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье."А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов", — подчеркнул глава государства.По словам российского лидера, такое решение должно показать, что усилия Демократической партии США не прошли зря. Президент подчеркнул, что около десяти тысяч военнослужащих ВСУ заблокированы в одном из очагов на Купянском направлении, а еще около пяти тысяч человек заблокированы во втором очагеОн назвал ситуацию ужасной трагедией как для украинского народа, так и для украинской армии.

https://1prime.ru/20241107/afrika-852681364.html

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владимир путин, россия, курск