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"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области - 07.11.2024, ПРАЙМ
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"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области
Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:37+0300
2024-11-07T23:45+0300
политика
владимир путин
россия
курск
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье."А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов", — подчеркнул глава государства.По словам российского лидера, такое решение должно показать, что усилия Демократической партии США не прошли зря. Президент подчеркнул, что около десяти тысяч военнослужащих ВСУ заблокированы в одном из очагов на Купянском направлении, а еще около пяти тысяч человек заблокированы во втором очагеОн назвал ситуацию ужасной трагедией как для украинского народа, так и для украинской армии.
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владимир путин, россия, курск
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, КУРСК
23:37 07.11.2024 (обновлено: 23:45 07.11.2024)
 
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области

Путин о действиях ВСУ в Курской области: из-за океана приказали держаться

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинским войскам приказано держаться любой ценой хотя бы до выборов, отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия ВСУ в Курском приграничье.
"А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано. Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов", — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, такое решение должно показать, что усилия Демократической партии США не прошли зря.
Президент подчеркнул, что около десяти тысяч военнослужащих ВСУ заблокированы в одном из очагов на Купянском направлении, а еще около пяти тысяч человек заблокированы во втором очаге
Он назвал ситуацию ужасной трагедией как для украинского народа, так и для украинской армии.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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