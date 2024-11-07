https://1prime.ru/20241107/putin-852682238.html

Путин прокомментировал проблемы Германии с энергетикой

Путин прокомментировал проблемы Германии с энергетикой - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал проблемы Германии с энергетикой

Экономике Германии невозможно прожить только на новых зеленых технологиях, придется сокращать ее объемы, заявил президент России Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:53+0300

2024-11-07T23:53+0300

2024-11-07T23:53+0300

экономика

германия

владимир путин

зеленая энергетика

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Экономике Германии невозможно прожить только на новых зеленых технологиях, придется сокращать ее объемы, заявил президент России Владимир Путин. "Вот зелёная повестка хороша - да, хороша. Нужны новые инструменты, технологии - нужны. А можно ли прожить вот такой экономике, как Германия, на исключительно новых технологиях зелёных? Невозможно, надо сокращать тогда объёмы экономики. Или вернуться к угольной генерации, как сейчас происходит во многих европейских странах, в том числе и в Федеративной Республике", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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германия

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германия, владимир путин, зеленая энергетика