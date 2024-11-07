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"Рособоронэкспорт" покажет за рубежом новейшие ракеты для Су-57 и Ка-52

"Рособоронэкспорт" покажет за рубежом новейшие ракеты для Су-57 и Ка-52 - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" покажет за рубежом новейшие ракеты для Су-57 и Ка-52

На авиасалоне в Чжухае (КНР) впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель пятого поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:34+0300

2024-11-07T10:34+0300

2024-11-07T10:34+0300

вооружения

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. На авиасалоне в Чжухае (КНР) впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель пятого поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. АО "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует масштабный показ новейших образцов российской авиационной, вертолетной техники и средств ПВО на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, который пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае. "Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5 поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании. Это будут первые показательные полеты истребителя пятого поколения за рубежом. Су-57Э также будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Среди новинок – многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э. На стенде "Рособоронэкспорта" будет представлен боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э. Компания продемонстрирует возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, предназначенной для поражения боевых кораблей и транспортных судов, а также впервые экспонируемой за пределами России авиационной модульной управляемой ракеты Х-38МЛЭ, поражающей объекты инфраструктуры, высокопрочные наземные объекты и надводные цели в прибрежной полосе.

https://1prime.ru/20240905/rosoboroneksport-851343962.html

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рособоронэкспорт