Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241107/rakety-852658673.html
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной - 07.11.2024, ПРАЙМ
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной
Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:47+0300
2024-11-07T10:47+0300
вооружения
польша
украина
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Нет", - ответил глава ведомства на вопрос в эфире RadioZet о том, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Ранее американские политики просили президента Джо Байдена разрешить Польше использовать свою противовоздушную оборону на территории Украины.В Киеве также призывали западные страны сбивать ракеты над Украиной, но советник американского президента подчеркнул, что Украина должна самостоятельно отвечать за свою оборону.Российская сторона в свою очередь предупредила, что Москва даст адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523010.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, ракеты
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, ракеты
10:47 07.11.2024
 
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша не должна сбивать ракеты над Украиной

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Нет", - ответил глава ведомства на вопрос в эфире RadioZet о том, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной.
Ранее американские политики просили президента Джо Байдена разрешить Польше использовать свою противовоздушную оборону на территории Украины.
В Киеве также призывали западные страны сбивать ракеты над Украиной, но советник американского президента подчеркнул, что Украина должна самостоятельно отвечать за свою оборону.
Российская сторона в свою очередь предупредила, что Москва даст адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной
31 октября, 11:02
 
ВооруженияПОЛЬШАУКРАИНАракеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала