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Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной - 07.11.2024, ПРАЙМ
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной
Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:47+0300
2024-11-07T10:47+0300
2024-11-07T10:47+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Нет", - ответил глава ведомства на вопрос в эфире RadioZet о том, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Ранее американские политики просили президента Джо Байдена разрешить Польше использовать свою противовоздушную оборону на территории Украины.В Киеве также призывали западные страны сбивать ракеты над Украиной, но советник американского президента подчеркнул, что Украина должна самостоятельно отвечать за свою оборону.Российская сторона в свою очередь предупредила, что Москва даст адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852523010.html
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польша, украина, ракеты
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, ракеты
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной
Глава МО Косиняк-Камыш: Польша не должна сбивать ракеты над Украиной
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Нет", - ответил глава ведомства на вопрос в эфире RadioZet о том, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной.
Ранее американские политики просили президента Джо Байдена разрешить Польше использовать свою противовоздушную оборону на территории Украины.
В Киеве также призывали западные страны сбивать ракеты над Украиной, но советник американского президента подчеркнул, что Украина должна самостоятельно отвечать за свою оборону.
Российская сторона в свою очередь предупредила, что Москва даст адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.
В ГД предупредили Польшу о последствиях сбивания ракет РФ над Украиной