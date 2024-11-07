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Россия близка к рекордному урожаю риса - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия близка к рекордному урожаю риса
Россия близка к рекордному урожаю риса - 07.11.2024, ПРАЙМ
Россия близка к рекордному урожаю риса
Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:28+0300
2024-11-07T15:45+0300
экономика
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.
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россия, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз
15:28 07.11.2024 (обновлено: 15:45 07.11.2024)
 
Россия близка к рекордному урожаю риса

Глава Минсельхоза Лут: урожай риса может достичь рекорда в 1,2 миллиона тонн

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.
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Минсельхоз рассказал о планах нарастить производство риса
4 сентября, 19:59
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхоз
 
 
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