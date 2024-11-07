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Россия близка к рекордному урожаю риса

Россия близка к рекордному урожаю риса - 07.11.2024, ПРАЙМ

Россия близка к рекордному урожаю риса

Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:28+0300

2024-11-07T15:28+0300

2024-11-07T15:45+0300

экономика

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.

https://1prime.ru/20240904/ris-851341374.html

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россия, минсельхоз