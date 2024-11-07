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Всплеск оптимизма - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Всплеск оптимизма
Всплеск оптимизма - 07.11.2024, ПРАЙМ
Всплеск оптимизма
Настроения инвесторов заметно улучшились. Индекс МосБиржи в среду повысился с самого начала торгов и вырос по итогам дня на 1,77%, хотя и отступил от дневных... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:01+0300
2024-11-07T09:02+0300
мнения аналитиков
рынок
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852655386.jpg?1730959320
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Настроения инвесторов заметно улучшились. Индекс МосБиржи в среду повысился с самого начала торгов и вырос по итогам дня на 1,77%, хотя и отступил от дневных максимумов. На пике роста индекс прибавлял 3,5% к закрытию предыдущего дня. Оптимизм перекинулся и на сегмент суверенного долга. Индекс RGBI восстановился за день на 0,77%, несмотря на признанный несостоявшимся аукцион Минфина по размещению ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.Позитивная динамика на рынке акций была обусловлена результатами президентских выборов в США. Инвесторы, возможно, исходят из того, что новая администрация будет более склонна к нормализации отношений с Россией. Тем не менее это не единственный фактор, который надо учитывать в оценке перспектив при новой администрации в США. Трамп – это про сильный доллар, поскольку его политика имеет проинфляционный характер, что предполагает не слишком мягкие условия денежно-кредитной политики. Сильный доллар – это дополнительный фактор давления на сырьевой рынок. На этом фоне котировки нефти в среду оказались под давлением, цены на нефть Brent в ходе торгов в среду снижались на минимуме на 2,8%, хотя и отыграли большую часть падения к завершению дня.В октябре 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 1,212 трлн руб., что на 57% больше, чем в сентябре. Основную роль в повышении доходов в октябре сыграли поступления налога на дополнительный доход в размере 492 млрд руб., который уплачивается ежеквартально. Тем не менее по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы снизились на 26% из-за падения котировок нефти Urals, цены на которую за год снизились на 24%, с 83,2 долларов США до 63,6 долларов за баррель.Укрепление доллара США в среду по отношению к мировым валютам оказало также давление и на котировки золота, которые снизились более чем на 3%. Помимо перспектив дальнейшего укрепления доллара, давление на рынок золота оказывает некоторое снижение геополитический неопределенности по завершению президентских выборов в США. Слабая динамика на рынке золота естественным образом спровоцировала снижение котировок акций золотодобывающих компаний. Акции российского Полюса одни из немногих подешевели в среду, снизившись на 3,37%.Из других новостей стоит отметить опубликованное в среду Банком России резюме обсуждения ключевой ставки, которое отражает "очень высокую" вероятность повышения ставки на заседании регулятора в декабре. Это могло оказать давление на индексы во второй половине дня.Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты Озона за III квартал 2024 года по МСФО, которые в целом оказались в рамках ожиданий. Выручка увеличилась до 153,7 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, главным образом благодаря значительному росту выручки от оказания услуг и четырехкратному увеличению процентной выручки. Скорректированный показатель EBITDA в III квартале года восстановился в область положительных значений и достиг 13 млрд руб. Компания достигла позитивный скорректированный показатель EBITDA в сегментах e-commerce и финтех, что указывает ее приверженность целям повышения рентабельности при сохранении уверенного роста.
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Иван Ефанов
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, акции
Мнения аналитиков, Рынок, Акции
09:01 07.11.2024 (обновлено: 09:02 07.11.2024)
 

Всплеск оптимизма

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Настроения инвесторов заметно улучшились. Индекс МосБиржи в среду повысился с самого начала торгов и вырос по итогам дня на 1,77%, хотя и отступил от дневных максимумов. На пике роста индекс прибавлял 3,5% к закрытию предыдущего дня. Оптимизм перекинулся и на сегмент суверенного долга. Индекс RGBI восстановился за день на 0,77%, несмотря на признанный несостоявшимся аукцион Минфина по размещению ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Позитивная динамика на рынке акций была обусловлена результатами президентских выборов в США. Инвесторы, возможно, исходят из того, что новая администрация будет более склонна к нормализации отношений с Россией. Тем не менее это не единственный фактор, который надо учитывать в оценке перспектив при новой администрации в США. Трамп – это про сильный доллар, поскольку его политика имеет проинфляционный характер, что предполагает не слишком мягкие условия денежно-кредитной политики. Сильный доллар – это дополнительный фактор давления на сырьевой рынок. На этом фоне котировки нефти в среду оказались под давлением, цены на нефть Brent в ходе торгов в среду снижались на минимуме на 2,8%, хотя и отыграли большую часть падения к завершению дня.
В октябре 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 1,212 трлн руб., что на 57% больше, чем в сентябре. Основную роль в повышении доходов в октябре сыграли поступления налога на дополнительный доход в размере 492 млрд руб., который уплачивается ежеквартально. Тем не менее по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы снизились на 26% из-за падения котировок нефти Urals, цены на которую за год снизились на 24%, с 83,2 долларов США до 63,6 долларов за баррель.
Укрепление доллара США в среду по отношению к мировым валютам оказало также давление и на котировки золота, которые снизились более чем на 3%. Помимо перспектив дальнейшего укрепления доллара, давление на рынок золота оказывает некоторое снижение геополитический неопределенности по завершению президентских выборов в США. Слабая динамика на рынке золота естественным образом спровоцировала снижение котировок акций золотодобывающих компаний. Акции российского Полюса одни из немногих подешевели в среду, снизившись на 3,37%.
Из других новостей стоит отметить опубликованное в среду Банком России резюме обсуждения ключевой ставки, которое отражает "очень высокую" вероятность повышения ставки на заседании регулятора в декабре. Это могло оказать давление на индексы во второй половине дня.
Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты Озона за III квартал 2024 года по МСФО, которые в целом оказались в рамках ожиданий. Выручка увеличилась до 153,7 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, главным образом благодаря значительному росту выручки от оказания услуг и четырехкратному увеличению процентной выручки. Скорректированный показатель EBITDA в III квартале года восстановился в область положительных значений и достиг 13 млрд руб. Компания достигла позитивный скорректированный показатель EBITDA в сегментах e-commerce и финтех, что указывает ее приверженность целям повышения рентабельности при сохранении уверенного роста.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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