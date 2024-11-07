Рынок после Трамп-ралли

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи открылся резко вверх на +3% и в моменте был выше 2712 п. после оглашения предварительных результатов выборов президента США. Трамп фактически победил, и с этим у российских участников есть осторожные ожидания перемен. Посмотрим, что будет дальше.Сильнее рынка — акции ЭсЭфАй (+11%). Корпорация в два раза увеличила дивиденды, дивдоходность теперь 15%, и акции на бирже взлетели на максимумы с августа, к 1500 руб. Перспективы дальше вверх благоприятные.Слабее рынка — акции Группы Позитив (-4%). Это бумаги ИТ-сектора, и они обычно очень волатильные. А сегодня ожидается решение собрания акционеров по вопросу доразмещения бумаг, что в общем негативно.Рубль прибавил примерно процент против юаня и евро: ниже 13,6 и 105,7. А вот доллар вновь обновил годовой максимум, 98,22. Причина такого расхождения курсов кроется в динамике глобального доллара — на мировой валютной арене доллар сильно подорожал к основным резервным валютам на фоне победы республиканцев. Ожидания на конец осени — продолжение коррекции в юане и евро, а доллар на фоне заседания ФРС и снижения ключевой ставки может уйти в откат, что и у нас выльется в восстановление рубля против американца.
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи открылся резко вверх на +3% и в моменте был выше 2712 п. после оглашения предварительных результатов выборов президента США. Трамп фактически победил, и с этим у российских участников есть осторожные ожидания перемен. Посмотрим, что будет дальше.
Сильнее рынка — акции ЭсЭфАй (+11%). Корпорация в два раза увеличила дивиденды, дивдоходность теперь 15%, и акции на бирже взлетели на максимумы с августа, к 1500 руб. Перспективы дальше вверх благоприятные.
Слабее рынка — акции Группы Позитив (-4%). Это бумаги ИТ-сектора, и они обычно очень волатильные. А сегодня ожидается решение собрания акционеров по вопросу доразмещения бумаг, что в общем негативно.
Рубль прибавил примерно процент против юаня и евро: ниже 13,6 и 105,7. А вот доллар вновь обновил годовой максимум, 98,22. Причина такого расхождения курсов кроется в динамике глобального доллара — на мировой валютной арене доллар сильно подорожал к основным резервным валютам на фоне победы республиканцев. Ожидания на конец осени — продолжение коррекции в юане и евро, а доллар на фоне заседания ФРС и снижения ключевой ставки может уйти в откат, что и у нас выльется в восстановление рубля против американца.
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