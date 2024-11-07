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Рынок после Трамп-ралли - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Рынок после Трамп-ралли
Рынок после Трамп-ралли - 07.11.2024, ПРАЙМ
Рынок после Трамп-ралли
Индекс МосБиржи открылся резко вверх на +3% и в моменте был выше 2712 п. после оглашения предварительных результатов выборов президента США. Трамп фактически... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:54+0300
2024-11-07T09:55+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852656660.jpg?1730962501
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи открылся резко вверх на +3% и в моменте был выше 2712 п. после оглашения предварительных результатов выборов президента США. Трамп фактически победил, и с этим у российских участников есть осторожные ожидания перемен. Посмотрим, что будет дальше.Сильнее рынка — акции ЭсЭфАй (+11%). Корпорация в два раза увеличила дивиденды, дивдоходность теперь 15%, и акции на бирже взлетели на максимумы с августа, к 1500 руб. Перспективы дальше вверх благоприятные.Слабее рынка — акции Группы Позитив (-4%). Это бумаги ИТ-сектора, и они обычно очень волатильные. А сегодня ожидается решение собрания акционеров по вопросу доразмещения бумаг, что в общем негативно.Рубль прибавил примерно процент против юаня и евро: ниже 13,6 и 105,7. А вот доллар вновь обновил годовой максимум, 98,22. Причина такого расхождения курсов кроется в динамике глобального доллара — на мировой валютной арене доллар сильно подорожал к основным резервным валютам на фоне победы республиканцев. Ожидания на конец осени — продолжение коррекции в юане и евро, а доллар на фоне заседания ФРС и снижения ключевой ставки может уйти в откат, что и у нас выльется в восстановление рубля против американца.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, мосбиржа
Мнения аналитиков, Мосбиржа
09:54 07.11.2024 (обновлено: 09:55 07.11.2024)
 

Рынок после Трамп-ралли

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи открылся резко вверх на +3% и в моменте был выше 2712 п. после оглашения предварительных результатов выборов президента США. Трамп фактически победил, и с этим у российских участников есть осторожные ожидания перемен. Посмотрим, что будет дальше.
Сильнее рынка — акции ЭсЭфАй (+11%). Корпорация в два раза увеличила дивиденды, дивдоходность теперь 15%, и акции на бирже взлетели на максимумы с августа, к 1500 руб. Перспективы дальше вверх благоприятные.
Слабее рынка — акции Группы Позитив (-4%). Это бумаги ИТ-сектора, и они обычно очень волатильные. А сегодня ожидается решение собрания акционеров по вопросу доразмещения бумаг, что в общем негативно.
Рубль прибавил примерно процент против юаня и евро: ниже 13,6 и 105,7. А вот доллар вновь обновил годовой максимум, 98,22. Причина такого расхождения курсов кроется в динамике глобального доллара — на мировой валютной арене доллар сильно подорожал к основным резервным валютам на фоне победы республиканцев. Ожидания на конец осени — продолжение коррекции в юане и евро, а доллар на фоне заседания ФРС и снижения ключевой ставки может уйти в откат, что и у нас выльется в восстановление рубля против американца.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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