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Российский рынок акций продолжает снижаться в ходе задержавшихся торгов

Российский рынок акций продолжает снижаться в ходе задержавшихся торгов - 07.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижаться в ходе задержавшихся торгов

Российский рынок акций днем в четверг сильно снижается после ощутимого роста в среду, при этом торги будут продолжаться на два часа меньше обычного из-за... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T14:20+0300

2024-11-07T14:20+0300

2024-11-07T14:20+0300

россия

мосбиржа

биржевые торги

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг сильно снижается после ощутимого роста в среду, при этом торги будут продолжаться на два часа меньше обычного из-за проблем с их открытием, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.55 мск падает на 1,08%, до 2634,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,95%, до 893,59 пункта. В среду индекс Мосбиржи вырос на 1,77%. При этом сегодня торги открылись с двухчасовой задержкой из-за технического сбоя. В частности, падают в цене бумаги ПИКа (-4,3%), "Самолета" (-8,8%), "Позитива" (-5%), ММК (-2,2%). Дорожают бумаги "Норникеля" (+0,1%), Ozon (+0,2%). "Остановка торгов в таком случае нацелена на то, чтобы исправить технические ошибки... и не допустить экстремальных колебаний в котировках, которые могут привести к потенциальным потерям. Конечно, потери не исключены, но сценарий убытков скорее относится к случаям, когда торги приостанавливаются в момент массовых распродаж на фоне кризисных ситуаций. Сегодня же перенос старта торгов обусловлен лишь технической причиной, поэтому не ожидаем значительных потерь игроками рынка", - отмечает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". Откат вниз индекса Мосбиржи от вчерашних максимумов (2712,29 пункта) пока не указывает на готовность российского рынка акций к продолжению роста, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "В фокусе внимания остаются риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он. Индекс Мосбиржи в среду с утра подскочил, образовав на графике разрыв (вверх от 2624,13 пункта), который он будет стремиться закрыть снижением, после этого индекс может уйти и под отметку 2600 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, биржевые торги