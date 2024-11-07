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Великобритания расширила список антироссийских санкций
Великобритания расширила список антироссийских санкций - 07.11.2024, ПРАЙМ
Великобритания расширила список антироссийских санкций
Британское правительство расширило санкционный список против России. Об этом сообщается в размещенном на сайте правительства Великобритании документе. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:17+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Британское правительство расширило санкционный список против России. Об этом сообщается в размещенном на сайте правительства Великобритании документе.Так, в стоп-лист вошли ООО "Вектор", ООО "Зенит Финанс", ООО "Шпиннер" и его акционер Денис Тропин, металлообрабатывающее предприятие ООО "Униматик", ООО "Технология развития открытых систем" и его гендиректор Игорь Хоменко и акционер Сергей Ушко, АО "Конструкторское бюро навигационных систем", поставщик электронных компонентов "Элесар Групп", ООО "Далкос" и его акционеры Константин Калинов и Александр Пушков, АО "Управление перспективных технологий" и его директор Алексей Стрельченко, а также инжиниринговая компания "АК Микротех".Согласно документу, перечисленные выше компании попали под санкции из-за деятельности в секторах, имеющих стратегическое значение для России. Среди этих сфер числятся электроника, оборона, коммуникации в финансовом секторе и другие.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
Великобритания расширила список антироссийских санкций
Великобритания внесла в санкционный список ряд российских компаний
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Британское правительство расширило санкционный список против России. Об этом сообщается в размещенном на сайте правительства Великобритании документе.
Так, в стоп-лист вошли ООО "Вектор", ООО "Зенит Финанс", ООО "Шпиннер" и его акционер Денис Тропин, металлообрабатывающее предприятие ООО "Униматик", ООО "Технология развития открытых систем" и его гендиректор Игорь Хоменко и акционер Сергей Ушко, АО "Конструкторское бюро навигационных систем", поставщик электронных компонентов "Элесар Групп", ООО "Далкос" и его акционеры Константин Калинов и Александр Пушков, АО "Управление перспективных технологий" и его директор Алексей Стрельченко, а также инжиниринговая компания "АК Микротех".
Согласно документу, перечисленные выше компании попали под санкции из-за деятельности в секторах, имеющих стратегическое значение для России. Среди этих сфер числятся электроника, оборона, коммуникации в финансовом секторе и другие.
СМИ: обсуждается шанс снятия финансовых санкций с РФ после победы Трампа
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.