Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241107/sanktsii-852667054.html
Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе
Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе
Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:20+0300
2024-11-07T15:22+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_6c64f72cfa4c88cad601c66656525a5e.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для Вашингтона, сказал РИА Новости и. о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила о том, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. "Такие санкции могут стать предметом торга для администрации Трампа, но что он с пониманием значимости этих санкций для нас запросит - вот тут этот вопрос появляется. Наверное, снять их можно, тем более, как я понимаю, они не были введены в рамках закона, а действуют как отдельное решение, которое не требует голосования всего конгресса", - сказал он в беседе с агентством на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Этот вопрос будет завязан вокруг решения конфликта на Украине, отметил Кислицын, но такая возможность существует. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://1prime.ru/20241107/sanktsii-852663636.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_61551cd66c29dbb2cc221644d6c2d423.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
15:20 07.11.2024 (обновлено: 15:22 07.11.2024)
 
Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе

Эксперт Кислицын: санкции с России в области финансов при Трампе могут снять

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для Вашингтона, сказал РИА Новости и. о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила о том, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
"Такие санкции могут стать предметом торга для администрации Трампа, но что он с пониманием значимости этих санкций для нас запросит - вот тут этот вопрос появляется. Наверное, снять их можно, тем более, как я понимаю, они не были введены в рамках закона, а действуют как отдельное решение, которое не требует голосования всего конгресса", - сказал он в беседе с агентством на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Этот вопрос будет завязан вокруг решения конфликта на Украине, отметил Кислицын, но такая возможность существует.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Великобритания расширила список антироссийских санкций
13:17
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала