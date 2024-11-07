https://1prime.ru/20241107/sanktsii-852667054.html

Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе

Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт допустил снятие санкций с России в области финансов при Трампе

Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:20+0300

2024-11-07T15:20+0300

2024-11-07T15:22+0300

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дональд трамп

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для Вашингтона, сказал РИА Новости и. о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила о том, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. "Такие санкции могут стать предметом торга для администрации Трампа, но что он с пониманием значимости этих санкций для нас запросит - вот тут этот вопрос появляется. Наверное, снять их можно, тем более, как я понимаю, они не были введены в рамках закона, а действуют как отдельное решение, которое не требует голосования всего конгресса", - сказал он в беседе с агентством на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Этот вопрос будет завязан вокруг решения конфликта на Украине, отметил Кислицын, но такая возможность существует. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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россия, сша, дональд трамп