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Шольц намерен запросить вотум доверия - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц намерен запросить вотум доверия
Шольц намерен запросить вотум доверия - 07.11.2024, ПРАЙМ
Шольц намерен запросить вотум доверия
Канцлер Германии Олаф Шольц запросит вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в стране в марте. Такое заявление он сделал в ходе... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T00:00+0300
2024-11-07T00:00+0300
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц запросит вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в стране в марте. Такое заявление он сделал в ходе обращения к прессе."В новом году я запрошу вотум о доверии, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. Это позволит членам бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов", - заявил он.По словам канцлера, выборы могут пройти не позднее конца марта, "с соблюдением сроков, предусмотренных основным законом"Ранее глава правительства заявил, что попросил президента ФРГ об отставке главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который поставил под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождало слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт недавно выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
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германия, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
00:00 07.11.2024
 
Шольц намерен запросить вотум доверия

Шольц заявил, что запросит вотум доверия - это откроет путь к досрочным выборам

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц запросит вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в стране в марте. Такое заявление он сделал в ходе обращения к прессе.
"В новом году я запрошу вотум о доверии, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. Это позволит членам бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов", - заявил он.
По словам канцлера, выборы могут пройти не позднее конца марта, "с соблюдением сроков, предусмотренных основным законом"
Ранее глава правительства заявил, что попросил президента ФРГ об отставке главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
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Вчера, 23:36
Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который поставил под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.
Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождало слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт недавно выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
 
ГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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