https://1prime.ru/20241107/shoygu-852660052.html

План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу

План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ

План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу

План использования Украины в качестве оружия для стратегического поражения России провалился. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:24+0300

2024-11-07T11:24+0300

2024-11-07T11:24+0300

политика

россия

украина

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848221373_0:58:2728:1593_1920x0_80_0_0_5b460fb9909d89b69ceae020013480b9.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. План использования Украины в качестве оружия для стратегического поражения России провалился. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - заметил он.По словам Шойгу, Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью и контролируемой территорией. Он добавил, что Украина пытается совершить акты ядерного терроризма, нападая на атомные электростанции, включая Курскую и Запорожскую.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал о планах Украины по захвату Курской АЭС.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656738.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сергей шойгу