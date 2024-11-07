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План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу
План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ
План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу
План использования Украины в качестве оружия для стратегического поражения России провалился. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:24+0300
2024-11-07T11:24+0300
2024-11-07T11:24+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. План использования Украины в качестве оружия для стратегического поражения России провалился. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - заметил он.По словам Шойгу, Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью и контролируемой территорией. Он добавил, что Украина пытается совершить акты ядерного терроризма, нападая на атомные электростанции, включая Курскую и Запорожскую.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал о планах Украины по захвату Курской АЭС.
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россия, украина, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Шойгу
План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу
Шойгу: план использовать Украину как орудие для поражения России провалился
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. План использования Украины в качестве оружия для стратегического поражения России провалился. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - заметил он.
По словам Шойгу, Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью и контролируемой территорией. Он добавил, что Украина пытается совершить акты ядерного терроризма, нападая на атомные электростанции, включая Курскую и Запорожскую.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал о планах Украины по захвату Курской АЭС.
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