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Путин призвал страны СНГ вовремя принимать важные для обороны решения - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал страны СНГ вовремя принимать важные для обороны решения
Путин призвал страны СНГ вовремя принимать важные для обороны решения - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин призвал страны СНГ вовремя принимать важные для обороны решения
Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и страны СНГ должны активизировать применение аналитического и прогнозного потенциала своих ведомств,... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:11+0300
2024-11-07T11:11+0300
владимир путин
снг
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и страны СНГ должны активизировать применение аналитического и прогнозного потенциала своих ведомств, чтобы своевременно выявлять внешние и внутренние угрозы. Следует своевременно корректировать документы стратегического планирования для принятия важных решений в сфере обороны, заявил президент России Владимир Путин. Эти моменты он отметил в приветствии участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ. Документ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. "Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент. Он напомнил о необходимости своевременной разработки и корректировки документов стратегического планирования для принятия важных государственных решений. В первую очередь, это касается обороны и противодействия терроризму, борьбы с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией.Ранее глава государства подтвердил намерение встретиться с лидерами стран СНГ в декабре и наметить совместные планы на перспективу.
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владимир путин, снг
Владимир Путин, СНГ
11:11 07.11.2024
 
Путин призвал страны СНГ вовремя принимать важные для обороны решения

Путин: страны СНГ должны оперативно принимать важные для обороны решения

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и страны СНГ должны активизировать применение аналитического и прогнозного потенциала своих ведомств, чтобы своевременно выявлять внешние и внутренние угрозы. Следует своевременно корректировать документы стратегического планирования для принятия важных решений в сфере обороны, заявил президент России Владимир Путин.
Эти моменты он отметил в приветствии участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ. Документ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.
"Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент.
Он напомнил о необходимости своевременной разработки и корректировки документов стратегического планирования для принятия важных государственных решений. В первую очередь, это касается обороны и противодействия терроризму, борьбы с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией.
Ранее глава государства подтвердил намерение встретиться с лидерами стран СНГ в декабре и наметить совместные планы на перспективу.
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