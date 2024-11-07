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СПбМТСБ заявила о готовности возобновить торги топливом на второй сессии - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/spbmtsb-852659437.html
СПбМТСБ заявила о готовности возобновить торги топливом на второй сессии
СПбМТСБ заявила о готовности возобновить торги топливом на второй сессии - 07.11.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ заявила о готовности возобновить торги топливом на второй сессии
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) технологически готова возобновить вторую сессию на биржевых торгах нефтепродуктами, если... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:11+0300
2024-11-07T11:11+0300
экономика
россия
спбмтсб
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) технологически готова возобновить вторую сессию на биржевых торгах нефтепродуктами, если власти примут соответствующее решение, заявил старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов на конференции "SMART-АЗС". Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и бирже к 24 октября проработать вопрос о возобновлении биржевых торгов топливом в дополнительную сессию, которая была отменена в прошлом году, соответствующий протокол к совещанию у Новака есть в распоряжении РИА Новости. "Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне правительства, оно дало поручения. Регуляторы формируют свое отношение к этому вопросу", - отметил Карпов, отвечая на вопрос ведущего о том, будет ли восстановлена вторая сессия. Карпов также отметил, что участники рынка и регуляторы еще не пришли к единому мнению по этому вопросу. "Технологически для этих задач у нас все готово. Если будет решение регуляторов, мы зададим работу", - заключил старший вице-президент биржи. Вторая торговая сессия была отменена в конце прошлого года. В ходе такой дополнительной сессии нефтяные компании могли покупать друг у друга топливо в адресном режиме, но по средневзвешенной цене основной сессии. После того, как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты. Тем временем в мае правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго РФ и СПбМТСБ провести работу для минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже непосредственно друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
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россия, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ
11:11 07.11.2024
 
СПбМТСБ заявила о готовности возобновить торги топливом на второй сессии

Карпов: СПбМТСБ готова возобновить торги топливом на второй сессии

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) технологически готова возобновить вторую сессию на биржевых торгах нефтепродуктами, если власти примут соответствующее решение, заявил старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов на конференции "SMART-АЗС".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и бирже к 24 октября проработать вопрос о возобновлении биржевых торгов топливом в дополнительную сессию, которая была отменена в прошлом году, соответствующий протокол к совещанию у Новака есть в распоряжении РИА Новости.
"Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне правительства, оно дало поручения. Регуляторы формируют свое отношение к этому вопросу", - отметил Карпов, отвечая на вопрос ведущего о том, будет ли восстановлена вторая сессия. Карпов также отметил, что участники рынка и регуляторы еще не пришли к единому мнению по этому вопросу.
"Технологически для этих задач у нас все готово. Если будет решение регуляторов, мы зададим работу", - заключил старший вице-президент биржи.
Вторая торговая сессия была отменена в конце прошлого года. В ходе такой дополнительной сессии нефтяные компании могли покупать друг у друга топливо в адресном режиме, но по средневзвешенной цене основной сессии. После того, как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.
Тем временем в мае правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго РФ и СПбМТСБ провести работу для минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже непосредственно друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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