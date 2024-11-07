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На Запада объяснили, как США спасли себя от "катастрофической ошибки" - 07.11.2024, ПРАЙМ
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На Запада объяснили, как США спасли себя от "катастрофической ошибки"
На Запада объяснили, как США спасли себя от "катастрофической ошибки" - 07.11.2024, ПРАЙМ
На Запада объяснили, как США спасли себя от "катастрофической ошибки"
смогли спасти себя от одной из катастрофических ошибок в истории США, выбрав на пост 60-того президента Дональда Трампа. Об этом заявил ирландский журналист Чей | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:04+0300
2024-11-07T11:04+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американцы смогли спасти себя от одной из катастрофических ошибок в истории США, выбрав на пост 60-того президента Дональда Трампа. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Америка только что спасла себя от одной из самых катастрофических политических ошибок в истории", — сообщил он.Журналист отметил, что Камала Харрис, которая выступала оппонентом Трампа в президентской гонке, уже не может "сваливать" свой проигрыш на Россию, Китай или кого-либо еще. По его словам, теперь ей придется винить американцев в том, что они разглядели "весь бессмысленный идиотизм ее кампании".5 ноября во вторник состоялись выборы американского президента. В гонке участвовали два кандидата: представитель Республиканского крыла Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис.Трампа, вопреки долгой и напряженной борьбе, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) объявили победителем выборов. Согласно подсчетам, он набрал 295 голосов выборщиков из совокупного числа в 538.
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сша, запад, дональд трамп
Выборы в США, США, ЗАПАД, Дональд Трамп
11:04 07.11.2024
 
На Запада объяснили, как США спасли себя от "катастрофической ошибки"

Боуз: американцы спасли себя от одной из самых катастрофических ошибок в истории

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американцы смогли спасти себя от одной из катастрофических ошибок в истории США, выбрав на пост 60-того президента Дональда Трампа. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Америка только что спасла себя от одной из самых катастрофических политических ошибок в истории", — сообщил он.
Журналист отметил, что Камала Харрис, которая выступала оппонентом Трампа в президентской гонке, уже не может "сваливать" свой проигрыш на Россию, Китай или кого-либо еще. По его словам, теперь ей придется винить американцев в том, что они разглядели "весь бессмысленный идиотизм ее кампании".
5 ноября во вторник состоялись выборы американского президента. В гонке участвовали два кандидата: представитель Республиканского крыла Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис.
Трампа, вопреки долгой и напряженной борьбе, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) объявили победителем выборов. Согласно подсчетам, он набрал 295 голосов выборщиков из совокупного числа в 538.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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Выборы в СШАСШАЗАПАДДональд Трамп
 
 
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